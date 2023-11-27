В Україні запустили акселератор для стартапів в сфері розмінування

В Україні стартувала акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Масштаб проблеми, з якою зіштовхнулася Україна - безпрецедентний. Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами вважається близько третини території країни. Тим не менш, ми маємо амбітну мету - повернути до господарської експлуатації протягом наступних 10 років до 80% цих земель", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

На думку урядовиці, реалізувати завдання допоможе впровадження та застосування сучасних технологій.

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У рамках ініціативи стартапи в сфері гумрозмінування отримають різноманітну підтримку, результатом має стати втілення нових сучасних рішень у сертифіковані вироби та технології.

"Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування, а також розвиток інновацій в цій сфері. Переконана, що технології, розроблені в Україні, не лише допоможуть швидше очистити територію нашої держави, але й стануть згодом статтею експорту", зазначила Свириденко.

Акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні передбачає, зокрема:

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навчальні курси з підприємництва;

менторську підтримку від галузевих експертів;

реальні випробування технологій на полігоні;

рeer-to-peer взаємодію та підтримку.

"В ідеалі, потрібно досягти рівня, де роботи, а не люди, працюватимуть у сферах з високою загрозою вибухів. Розвиток високотехнологічного суспільства визначить відновлення України", — зазначив Тимофій Милованов, Президент Київської школи економіки.

За словами Милованова, учасники програми випробовуватимуть свої проєкти на полігонах.

Також, вони отримають шанс залучити інвестиції.

Для цього учасникам програми допоможуть скласти індивідуальну дорожню карту, отримати підтримку при розробці бізнес-моделі та плану розвитку бізнесу від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу чи технології.

Програма реалізується за ініціативи Мінекономіки спільно із Kyiv School of Economics.

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