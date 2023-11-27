Мер Парижа назвала соцмережу Х "каналізацією" та натякнула, що в цьому винен особисто Маск

Мер Парижа Анн Ідальго оголосила, що йде з Twitter (X), аргументувавши це тим, що за останні роки ця соцмережа стала "зброєю масового знищення наших демократій".

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в заяві, розміщеній у Twitter (X).

Не називаючи його імені, Ідальго вказала на відповідальність власника платформи Ілона Маска за зміни, які він запровадив з того часу, як очолив компанію в жовтні 2022 року.

"Ця платформа і її власник діють навмисно, щоб загострити напруженість і конфлікти", – оголосила вона, додавши, що соцмережа перетворилася на "величезну світову каналізацію".

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За словами мера Парижа, Twitter (X) – чіткий політичний проєкт, який хоче обійтися без демократії та її цінностей на користь потужних приватних інтересів.

"Я відмовляюся підтримати цей доленосний план", – резюмувала Ідальго, ставши першим відомим французьким політиком, який оголосив про те, що йде з платформи.

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Раніше відділ комунікацій Єврокомісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС з проханням припинити запуск реклами у соцмережі X, колишній Twitter, через занепокоєння щодо поширення дезінформації.

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування шкідливого контенту за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.