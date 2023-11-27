Нафта Brent подешевшала до 80 доларів за барель напередодні зустрічі ОПЕК+
Ціни на нафту знизилися в понеділок, причому Brent впала до 80 доларів за барель, оскільки інвестори очікують на зустріч ОПЕК+ цього тижня для укладення угоди про обмеження поставок у 2024 році.
Про це пише Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 39 центів, або на 0,5%, до 80,19 долара за барель до 07:28 за Гринвічем.
А ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 75,10 долара за барель.
Обидва контракти дещо зросли минулого тижня, що стало першим тижневим зростанням за останні п'ять років, завдяки очікуванням, що Саудівська Аравія і Росія можуть перенести добровільне скорочення поставок на початок 2024 року, а ОПЕК+ може обговорити плани щодо подальшого скорочення.
Ціни впали в середині минулого тижня після того, як ОПЕК+ перенесла зустріч міністрів на 30 листопада, щоб згладити розбіжності щодо цілей видобутку для африканських виробників.
Відтоді група наблизилася до компромісу, повідомили Reuters в п'ятницю чотири джерела в ОПЕК+.
Аналітики ING кажуть, що ринкові настрої залишаються негативними, враховуючи суперечку всередині ОПЕК+ щодо квот на видобуток, хоча вони очікують, що Саудівська Аравія перенесе своє додаткове добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу на наступний рік.
"Очевидно, що якщо ми не побачимо цього, то це спричинить подальший тиск на ринок, враховуючи профіцит за 1 квартал 2024 року", - зазначають аналітики ING у своїй записці.
Напередодні зустрічі ОПЕК+ оціночні обсяги експорту країн ОПЕК знизилися до 1,3 млн барелів на добу, що нижче рівня квітня, зазначають аналітики Goldman Sachs у своїй записці, що відповідає цілям групи щодо поставок.
"Ми як і раніше очікуємо продовження односторонніх скорочень Саудівською Аравією і Росією принаймні до першого кварталу 2024 року і незмінних групових скорочень, хоча більш глибоке скорочення групового страхування, ймовірно, знаходиться на порядку денному", - додали в банку.
Економічна правда