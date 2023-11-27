Нафта Brent подешевшала до 80 доларів за барель напередодні зустрічі ОПЕК+

reuters

Ціни на нафту знизилися в понеділок, причому Brent впала до 80 доларів за барель, оскільки інвестори очікують на зустріч ОПЕК+ цього тижня для укладення угоди про обмеження поставок у 2024 році.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 39 центів, або на 0,5%, до 80,19 долара за барель до 07:28 за Гринвічем.

А ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 75,10 долара за барель.

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Обидва контракти дещо зросли минулого тижня, що стало першим тижневим зростанням за останні п'ять років, завдяки очікуванням, що Саудівська Аравія і Росія можуть перенести добровільне скорочення поставок на початок 2024 року, а ОПЕК+ може обговорити плани щодо подальшого скорочення.

Ціни впали в середині минулого тижня після того, як ОПЕК+ перенесла зустріч міністрів на 30 листопада, щоб згладити розбіжності щодо цілей видобутку для африканських виробників.

Відтоді група наблизилася до компромісу, повідомили Reuters в п'ятницю чотири джерела в ОПЕК+.

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Аналітики ING кажуть, що ринкові настрої залишаються негативними, враховуючи суперечку всередині ОПЕК+ щодо квот на видобуток, хоча вони очікують, що Саудівська Аравія перенесе своє додаткове добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу на наступний рік.

"Очевидно, що якщо ми не побачимо цього, то це спричинить подальший тиск на ринок, враховуючи профіцит за 1 квартал 2024 року", - зазначають аналітики ING у своїй записці.

Напередодні зустрічі ОПЕК+ оціночні обсяги експорту країн ОПЕК знизилися до 1,3 млн барелів на добу, що нижче рівня квітня, зазначають аналітики Goldman Sachs у своїй записці, що відповідає цілям групи щодо поставок.

"Ми як і раніше очікуємо продовження односторонніх скорочень Саудівською Аравією і Росією принаймні до першого кварталу 2024 року і незмінних групових скорочень, хоча більш глибоке скорочення групового страхування, ймовірно, знаходиться на порядку денному", - додали в банку.

Економічна правда