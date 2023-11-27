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Росіяни впʼяте за останній місяць обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні

Понеділок, 27 листопада 2023, 09:15 - Ігор Пилипів

Вночі 27 листопада російскі війська пошкодили одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області, це вже пʼятий обстріл ТЕС за останній місяць. 

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. 

"27 листопада внаслідок обстрілів постраждала одна з ТЕС ДТЕК, що знаходиться у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілу без світла опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією", – йдеться в повідомленні. 

У компанії повідомляють про серйозні пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання.

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Зазначається, що ДТЕК синхронізує свої дії з "Укренерго" для для підтримання надійної роботи української енергосистеми

Додається, що за останній понад місяць це вже пʼята атака на одну з прифронтових теплоелектростанцій компанії.

Нагадаємо:

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Російські війська знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні.

ДТЕК війна ТЕС електроенергія
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Економічна правда
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