Деякі країни ЄС виступають проти посилення боротьби з обходом санкцій проти Росії - ЗМІ

Група країн-членів ЄС наполягає на послабленні пропозицій Європейського Союзу, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти Росії через треті країни, повідомляють люди, знайомі з цим питанням.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Єврокомісія планує посилити санкції проти Росії, заборонивши купувати через посередників у третіх країнах деякі товари, які можуть використовуватися для військового виробництва.

Крім того, експортери таких товарів повинні будуть внести певну суму на депозитний рахунок, яка буде конфіскована і щонайменше половина цієї суми буде перерахована до трастового фонду для України, якщо продукція буде продана РФ. Також експортерів зобов'яжуть повідомляти про порушення санкцій компаніями із третіх країн.

Реклама:

"Але дипломатичні посланці групи великих країн-членів ЄС цього тижня висловили кілька занепокоєнь щодо цих пропозицій, включаючи сумніви щодо їхньої законності, а також щодо того, чи можна вимагати від імпортерів таких гарантій і положень", – йдеться в повідомленні.

Видання додає, що країни також хочуть звузити сферу застосування потенційних застережень і перелік товарів, на які поширюватиметься запропонований захід. Ці країни-члени також побоюються, що контрактні вимоги можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.

Натомість інші країни-члени, в тому числі країни Балтії, підтримують ці пропозиції.

Реклама:

Також читайте: Як Китай став головним постачальником Росії компонентів для зброї

Економічна правда.