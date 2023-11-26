Деякі країни ЄС виступають проти посилення боротьби з обходом санкцій проти Росії - ЗМІ
Група країн-членів ЄС наполягає на послабленні пропозицій Європейського Союзу, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти Росії через треті країни, повідомляють люди, знайомі з цим питанням.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що Єврокомісія планує посилити санкції проти Росії, заборонивши купувати через посередників у третіх країнах деякі товари, які можуть використовуватися для військового виробництва.
Крім того, експортери таких товарів повинні будуть внести певну суму на депозитний рахунок, яка буде конфіскована і щонайменше половина цієї суми буде перерахована до трастового фонду для України, якщо продукція буде продана РФ. Також експортерів зобов'яжуть повідомляти про порушення санкцій компаніями із третіх країн.
"Але дипломатичні посланці групи великих країн-членів ЄС цього тижня висловили кілька занепокоєнь щодо цих пропозицій, включаючи сумніви щодо їхньої законності, а також щодо того, чи можна вимагати від імпортерів таких гарантій і положень", – йдеться в повідомленні.
Видання додає, що країни також хочуть звузити сферу застосування потенційних застережень і перелік товарів, на які поширюватиметься запропонований захід. Ці країни-члени також побоюються, що контрактні вимоги можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.
Натомість інші країни-члени, в тому числі країни Балтії, підтримують ці пропозиції.
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Економічна правда.