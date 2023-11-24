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Латвія планує виділити ще 5 мільйонів євро на відбудову Чернігівщини у 2024 році

П'ятниця, 24 листопада 2023, 20:08 - Європейська правда

Уряд Латвії за 2023 рік виділив на відбудову Чернігівської області після бойових дій 5 млн євро та планує виділити стільки ж наступного року. 

Як пише "Європейська правда", про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Рінкевичс розповів, що у рамках свого візиту у п’ятницю їздив у Чернігівську область на об’єкти, які відновлюють за латвійські кошти.  

"Цього року ми витратили 5 млн євро на Чернігівську область. Це лише кошти уряду, без урахування коштів, які вкладають приватні суб’єкти. Наступного року ми плануємо виділити на відбудову України принаймні 5 млн євро", – зазначив президент Латвії.

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Він додав, що подальша допомога буде зосереджена також на Чернігівській області, та висловив впевненість, що кошти використають належним чином. 

Про неанонсований візит Рінкевичса в Україну стало відомо вже ввечері у п'ятницю. 

Також 24 листопада в Україну прибула з візитом прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

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Європейська правда

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