Індія попередила Facebook і YouTube про необхідність дотримання правил для запобігання діпфейків

reuters

Уряд Індії в п'ятницю попередив соціальні мережі, включаючи Facebook і YouTube, щоб вони неодноразово нагадували користувачам про те, що місцеві закони забороняють їм розміщувати діпфейки і контент, який поширює непристойну або дезінформацію.

Про це пише Reuters із посиланнням на 2 джерела.

Таке попередження розмістили на тлі зростаючого занепокоєння щодо діпфейків - реалістичних, але сфабрикованих відео, створених алгоритмами штучного інтелекту.

За словами індійських урядовців, компанії повинні підвищувати обізнаність про правила, нагадуючи користувачам при кожному вході в систему, що вони не можуть публікувати такий контент, або надсилаючи нагадування.

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В іншому випадку цряд видасть вказівки, які змусять соцмережі це зробити, повідомили два джерела, які говорили на умовах анонімності.

Міністерство інформаційних технологій Індії заявило в заяві для преси, що всі платформи погодилися узгодити свої рекомендації щодо контенту з урядовими правилами.

Компанія Google, що належить Alphabet, яка також володіє YouTube, заявила, що прагне до відповідального розвитку штучного інтелекту і має надійну політику та системи для виявлення і видалення шкідливого контенту в усіх своїх продуктах і платформах.

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Економічна правда