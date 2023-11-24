Банки ОАЕ посилили контроль за російськими компаніями на тлі тиску з боку США

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Російські фірми, які базуються в ОАЕ, потрапляють під посилений контроль з боку місцевих банків, оскільки ОАЕ стикаються з посиленням тиску з боку США в боротьбі з ухиленням від санкцій.

Про це пише Bloomberg з посиланням на результати опитування серед власників бізнесу та консультантів.

"У перший рік після того, як президент РФ Владімір Путін віддав наказ про введення військ в Україну, в ОАЕ хлинув потік російських грошей, а фірми знайшли банківську систему, в якій було легко і швидко орієнтуватися.

Цей процес поступово ускладнюється, а відмови стають все більш поширеними, оскільки ОАЕ демонструють менший апетит до ризику, пов'язаного з санкціями, і намагаються вийти з так званого сірого списку", - пише агентство з посиланням на співробітників.

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За словами видання, контроль за фінансовими операціями, чи то грошовий переказ у Росію, чи то в треті країни, став жорсткішим.

Так, деякі банки вимагають більше документів, а іноді й зовсім блокують кошти, ставлячи під сумнів їхнє походження або запитують обґрунтування для переказу. Тривалість перевірок збільшилася, і все частіше росіянам доводиться стикатися з відмовами, додає Bloomberg.

Джерела зазначають, що новий підхід поширюється на всіх клієнтів незалежно від громадянства, але особливо на росіян у зв'язку з безпрецедентними санкціями проти РФ.

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Так, боротьба ОАЕ з незаконною діяльністю на ринку дорогоцінних металів і заходи США проти провідних російських золотошукачів Росії призвели до перенесення торгівлі золотом з Дубаю в Гонконг.

Ще одна велика гірничодобувна компанія з Росії, акціонери якої потрапили під санкції, вже кілька місяців не може відкрити банківський рахунок.

А у "Газпромбанку" кореспондентський рахунок закрили в дубайському банку Mashreq, хоча залишаються рахунки у двох інших банках ОАЕ, розповів співрозмовник агентства, знайомий із ситуацією.

ОАЕ все ще приваблює більшість російських великих компаній, які уникли санкцій, підкреслює Bloomberg. Однак деякі середні підприємства схиляються до "переїзду" до сусідніх країн Перської затоки - наприклад, до Оману або Бахрейну, які поки що не відчувають тиску з боку США.

Економічна правда