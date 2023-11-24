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Гейтс прогнозує перехід на 3-денний робочий тиждень завдяки ШІ

П'ятниця, 24 листопада 2023, 15:30 - Олексій Павлиш
 
getty images

Співзасновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс вважає, що розвиток штучного інтелекту дозволить людям перейти на триденний робочий тиждень.

Про це він сказав під час подкасту What Now, пише Business Insider.

За словами Гейтса, ШІ-технології не замінять людей, але можуть зробити можливим 3-денний робочий тиждень.

Коли його запитали про загрозу ШІ для робочих місць, Гейтс відповів, що одного дня може настати час, коли людям "не доведеться так багато працювати".

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"Якщо ви врешті-решт отримаєте суспільство, в якому вам доведеться працювати лише три дні на тиждень, це, мабуть, буде добре", - сказав мільярдер.

За його словами, у майбутньому, можливо, "машини зможуть виробляти всю їжу та інше", а людям не доведеться працювати понад пʼять днів на тиждень, щоб заробити прожитковий мінімум.

"Я не думаю, що вплив ШІ буде таким же значним, як промислова революція, але він, безумовно, буде настільки ж значним, як і поява персонального комп'ютера. Текстові редактори не покінчили з офісною роботою, але вони змінили її назавжди", - додав він.

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Гейтс - не єдиний топ-бізнесмен, який прогнозує скорочення робочого тижня. Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон  ранішесказав, що наступне покоління працівників матиме лише 3,5-денний робочий тиждень завдяки штучному інтелекту.

Економічна правда

штучний інтелект робота Microsoft технології світ
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