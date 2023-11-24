Cisco поставила "Укренерго" обладнання для перешкоджання кібератакам на мільйон доларів

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Американська транснаціональна корпорація -технологічний гігант Cisco за підтримки Пентагону поставив НЕК "Укренерго" спецобладнання для протистояння кібератакам.

Про це представник Cisco повідомив виданню The Register, передає Мілітарний.

Обладнання має впоратися з російськими радіоперешкодами, які впливають на системи GPS. Вони спрямовані на порушення роботи систем наведення ракет та заважають видимості для операторів електромереж України.

Видання пояснює, що оператори покладаються на системи GPS, щоб управляти потоком електроенергії в країні. Порушення в роботі можуть призвести до того, що спеціалісти не зможуть відстежити місце обриву лінії.

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"Наша команда поставила собі за мету розробити рішення з використанням нашої власної технології", – сказали в Ciscо.

Cisco надіслала Укренерго модифіковані версії своїх мережевих комутаторів після стрес-тестів у лабораторії в США.

За даними CNN, вартість створення та постачання обладнання оцінюється приблизно в 1 млн дол, але Cisco відправила його безплатно.

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Пентагон організував рейси для доставлення вантажу в Україну, Міністерство енергетики займалося логістикою, а Міністерство торгівлі організувало зустрічі між американськими технічними експертами та Укренерго.