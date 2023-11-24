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У Києві обмежать в’їзд великогабаритного транспорту

П'ятниця, 24 листопада 2023, 12:52 - Анастасія Дячкіна

27 листопада буде обмежено в’їзд у столицю великогабаритного транспорту. Це повʼязано з сильними снігопадами й ожеледицею, які прогнозують синоптики в Києві найближчими днями.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 

Зокрема, 26 листопада вдень та вночі 27 листопада очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17-22 м/с, обіцяють хуртовини, снігові замети, на дорогах – ожеледицю.

Також Кличко радить без нагальної потреби не виїжджати в місто приватним авто, а краще скористатись громадським транспортом. 

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"Звертаюся до водіїв і пішоходів зважати на погодні умови і бути максимально обережними на дорогах. Без нагальної потреби не виїжджайте в місто приватним авто. Скористайтеся громадським транспортом. А якщо виїхали автівкою, – не паркуйте її вздовж узбіччя доріг і на тротуарах. Це заважає роботі снігоприбиральної техніки", – наголосив мер. 

Він уточнив, що цього сезону в Києві на дорогах, мостах і тротуарах боротимуться з ожеледицею і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки "Київавтодору". Загалом заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску.

Нагадаємо: 

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У Києві запровадили єдиний швидкісний режим, який діятиме з 1 листопада до 1 квітня, за ним швидкість руху містом обмежується 50 км/год.

транспорт Київ КМДА
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