Аграрії б'ють на сполох: додаткові правила можуть призвести до зупинки експорту зерна

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Українська зернова асоціація звернулась до депутатів ВРУ та уряд не впроваджувати додаткових правил та механізмів для експорту зернових, стверджуючи, що вони можуть призвести до повної зупинки експорту.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

В Асоціації запевняють, що ухвалення законопроєктів 10168-2 та 10169-2 без консультацій та залучення бізнес-асоціацій приведе до запровадження невиконуваних та незастосовних правил та, відповідно, паралічу на ринку зерна і повної зупинки експорту.

Зазначається, що нові правила можуть призвести до того, що експортери можуть опинитись в ситуації, коли вони не можуть ні поставити товар, ні отримати оплати за нього, щоб зареєструвати податкову накладну.

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"Ще одна новела ухвалених законопроектів – перенесення перевірки податкового кредиту на момент фізичної відправки зерна на експорт. Це дозволить податковим органам проводити таку перевірку певний час чи навіть затягувати її. В такому випадку, експортер буде змушений платити за простій суден в порту – збитки складуть мінімум 1,5-2 дол на тонні та можуть сягнути 50 тис дол і більше на добу. Ніхто з експортерів не буде ще більше йти на ризик в таких умовах", – йдеться в повідомленні.

Також в УЗА повідомляють, що встановлення мінімальних цін, за якими експортери можуть відправляти зерно на експорт, взагалі є невиконуваним, оскільки закладає механізм постійного зростання мінімальної ціни експорту і в один прекрасний момент — мінімальна ціна експорту з України встановлена таким механізмом перевищуватиме реальні ціни на світовому ринку.

УЗА вважає, що нещодавнє запровадження Кабміном (постанови №1132 та №1133) нових правил експорту агропродукції, які тільки-но починають працювати, повинні бути протестовані на предмет ефективності та не створювати перешкод для критичного важливого для держави експорту зерна з України. Учасники ринку сподіваються, що нові правила експорту полегшать роботу експортерам, які працюють прозоро і повністю виконують вимоги законодавства щодо повернення валютної виручки від експорту до країни.

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"УЗА закликає депутатів та уряд не впроваджувати додатково наперед не застосовних та нереальних правил та механізмів для експорту зернових, оскільки це приведе до повної зупинки експорту, а відповідно і надходження валютної виручки. Ба більше, це призведе до величезних збитків українських аграріїв та їх банкрутства", – підкреслюють в асоціації.

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Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 21 листопада підтримала в першому читанні законопроєкти №10168-2 та №10169 щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів, а саме зерна та олій.

Кабінет міністрів ухвалив новий порядок експорту агропродукції, за яким експортувати її зможуть лише експортери, включені у Державний аграрний реєстр, або компанії, що отримали ліцензію на такий експорт.