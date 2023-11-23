"Укрнафта" отримає від німецької Oil Dynamics 200 насосів для збільшення видобуток нафти

Фото: "Укрнафта"

Найбільша нафтова компанія України ПАТ "Укрнафта" підписала угоду з німецькою компанією Oil Dynamics про постачання 200 електричних насосних систем для інтенсифікації видобутку.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ "Укрнафта".

Постачання електричних насосних систем планується реалізувати чотирма партіями по 50 штук, починаючи з грудня 2023 року. Відповідно до першого замовлення компанія очікує поставку 200 установок.

Крім того, в угоді також передбачено постачання станції керування та програмне забезпечення, що підвищує життєвий цикл таких систем за допомогою безперервного віддаленого моніторингу.

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"Обладнання Oil Dynamics розроблене та виготовлене в Німеччині у рамках концепції "Індустрія 4.0" та відповідає стандартам АРІ, – зазначає директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Додається, що укладена угода передбачає можливість співпраці впродовж найближчих п'яти років – до 2028-го.

Нагадаємо:

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За перший рік роботи під управлінням держави ПАТ "Укрнафта" отримає 95 млрд грн доходу, що вдвічі перевищить середньорічний показник за останнє десятиліття.