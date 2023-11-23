Держенергонагляд перевіряє ТЕС через позаплановий аварійний ремонт – Міненерго
Міністр енергетики Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду провести оперативну перевірку стану енергоблоків теплової генерації, які у середу терміново та позапланово було виведено в аварійний ремонт.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
У міністерстві нагадали, що у середу в аварійний ремонт одразу вийшли 7 енергоблоків теплової генерації (шість блоків - в управлінні компанії "ДТЕК Енерго" та один - компанії "Центренерго").
"Через це у пікові вечірні години споживання в енергосистемі виник тимчасовий незначний (менше 1 відсотка від добового обсягу споживання) дефіцит електроенергії.
Його було покрито за рахунок імпортної електричної енергії (надання аварійної допомоги суміжними операторами Польші, Румунії та Словаччини), використання якої не свідчить про критичну ситуацію в енергосистемі", - - пояснлии в Міненерго.
У відомстві додали, що 4 енергоблоки ТЕС були під’єднані до енергосистеми ще в середу ввечері - таким чином, було додано понад 700 МВт потужності.
Жодних обмежень споживачів в електроенергії, та, відповідно, відключень не передбачалося і не планується, наголосили в міністерстві.
"Причини виходу блоків в ремонт, та відповідно доцільність, мають з’ясувати фахівці Держенергонагляду під час перевірки. Про результати буде повідомлено згодом", - йдеться також у повідомленні.
Економічна правда