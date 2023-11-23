Держенергонагляд перевіряє ТЕС через позаплановий аварійний ремонт – Міненерго

фото: міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду провести оперативну перевірку стану енергоблоків теплової генерації, які у середу терміново та позапланово було виведено в аварійний ремонт.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У міністерстві нагадали, що у середу в аварійний ремонт одразу вийшли 7 енергоблоків теплової генерації (шість блоків - в управлінні компанії "ДТЕК Енерго" та один - компанії "Центренерго").

"Через це у пікові вечірні години споживання в енергосистемі виник тимчасовий незначний (менше 1 відсотка від добового обсягу споживання) дефіцит електроенергії.

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Його було покрито за рахунок імпортної електричної енергії (надання аварійної допомоги суміжними операторами Польші, Румунії та Словаччини), використання якої не свідчить про критичну ситуацію в енергосистемі", - - пояснлии в Міненерго.

У відомстві додали, що 4 енергоблоки ТЕС були під’єднані до енергосистеми ще в середу ввечері - таким чином, було додано понад 700 МВт потужності.

Жодних обмежень споживачів в електроенергії, та, відповідно, відключень не передбачалося і не планується, наголосили в міністерстві.

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"Причини виходу блоків в ремонт, та відповідно доцільність, мають з’ясувати фахівці Держенергонагляду під час перевірки. Про результати буде повідомлено згодом", - йдеться також у повідомленні.

Економічна правда