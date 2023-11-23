ФДМУ провів понад півтисячі аукціонів після віднослення приватизації

Фонд державного майна після відновлення приватизації у вересні 2022 року вже провів в системі "Прозорро.Продажі" понад 500 успішних приватизаційних аукціонів на 3,96 млрд грн.

Про це повідомяє пресслужба ФДМУ.

"Станом на 23 листопада ФДМУ організував 508 успішних торгів (включаючи торги, де очікується оплата, підписання договору тощо). Загальна переможна ціна активів склала 3,96 млрд грн, що приблизно в 2,7 разів перевищує стартову", – йдеться в повідомленні.

В середньому на аукціони надходило 4,5 пропозиції, а загалом за можливість розпочати власну справу або розширити вже існуючу змагалися 1635 потенційних інвесторів.

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Серед найдорожчих лотів готель "Ермітаж" у Києві – 311 млн грн, "Волиньторф" – 212 млн грн, "Рівнеторф" – 205 млн грн, порт "Усть-Дунайськ" – 201 млн грн.

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До кінця 2023 року ФДМУ виставить на приватизацію ще майже 200 державних підприємств та інших об'єктів.

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