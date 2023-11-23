Через негоду енергетики переходять на посилений режим у Києві й області – ДТЕК

фото: укрінформ

Енергетики ДТЕК переходять в режим в Києві та Київській області через негоду - до кінця 23-24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться", - йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК спростували інформацію про аварійні відключення в Києві.

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"Наголошуємо, що ймовірні локальні аварії ≠ аварійні відключення в столиці", - пояснили в компанії.

Економічна правда