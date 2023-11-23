Автогаз продовжує дорожчати: одна з мереж за добу підвищила ціну на 3,7 гривень за літр

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За добу з 22 по 23 листопада середня ціна на скраплений автомобільний газ в українських мережах АЗС зросла на 40 коп. до 35,93 грн/л.

Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, консолідована мережа з близько 950 АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо) підвищила ціни на скраплений газ у середньому по країні на 3,7 грн/л, до 39,69 грн/л.

Найдорожчий газ на станціях мережі — за 39,93-39,96 грн/л — пропонується у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

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У Миколаївській, Полтавській і Дніпропетровській областях ціна на продукт мережі "Привату" встановлена на рівні 35,48-35,94 грн/л.

Також на 0,5-1,5 грн/л автогаз здорожчав на станціях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen і Marshal.

LPG Реклама: Ціна Зм. Авіас 39,11 3,69 Neftek 37,49 1,50 Ovis 36,99 0,00 AMIC 36,55 0,00 Shell 36,51 0,49 KLO 36,49 0,00 Motto 36,48 0,00 Mango 36,47 0,00 SOCAR 36,24 0,00 U.GO 36,12 0,51 Рур груп 36,00 0,00 Luxwen 35,99 0,50 VST 35,90 0,00 UPG 35,90 0,00 WOG 35,73 0,00 ОККО 35,71 0,00 Marshal 35,50 0,50 Chipo 35,50 0,02 RLS 35,30 0,50 Green Wave 35,30 0,00 VostokGaz 35,19 0,00 ZOG 35,00 0,00 Rodnik 34,99 0,00 Кворум 34,98 0,00 Катрал 34,97 0,00 Олас 34,90 0,00 Укрнафта 34,90 0,00 БРСМ-Нафта 34,65 0,07 Авантаж 7 34,45 0,00 BVS 32,99 0,00 Автотранс 32,98 0,00 Середня ціна в Україні 35,93 0,40

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