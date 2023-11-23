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Автогаз продовжує дорожчати: одна з мереж за добу підвищила ціну на 3,7 гривень за літр

Четвер, 23 листопада 2023, 16:54 - Анастасія Жарикова
 
getty images

За добу з 22 по 23 листопада середня ціна на скраплений автомобільний газ в українських мережах АЗС зросла на 40 коп. до 35,93 грн/л.

Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, консолідована мережа з близько 950 АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо) підвищила ціни на скраплений газ у середньому по країні на 3,7 грн/л, до 39,69 грн/л. 

Найдорожчий газ на станціях мережі — за 39,93-39,96 грн/л — пропонується у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

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У Миколаївській, Полтавській і Дніпропетровській областях ціна на продукт мережі "Привату" встановлена на рівні 35,48-35,94 грн/л.

Також на 0,5-1,5 грн/л автогаз здорожчав на станціях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen і Marshal.

LPG

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Ціна

Зм.

Авіас

39,11

3,69

Neftek

37,49

1,50

Ovis

36,99

0,00

AMIC

36,55

0,00

Shell

36,51

0,49

KLO

36,49

0,00

Motto

36,48

0,00

Mango

36,47

0,00

SOCAR

36,24

0,00

U.GO

36,12

0,51

Рур груп

36,00

0,00

Luxwen

35,99

0,50

VST

35,90

0,00

UPG

35,90

0,00

WOG

35,73

0,00

ОККО

35,71

0,00

Marshal

35,50

0,50

Chipo

35,50

0,02

RLS

35,30

0,50

Green Wave

35,30

0,00

VostokGaz

35,19

0,00

ZOG

35,00

0,00

Rodnik

34,99

0,00

Кворум

34,98

0,00

Катрал

34,97

0,00

Олас

34,90

0,00

Укрнафта

34,90

0,00

БРСМ-Нафта

34,65

0,07

Авантаж 7

34,45

0,00

BVS

32,99

0,00

Автотранс

32,98

0,00

Середня ціна в Україні

35,93

0,40

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