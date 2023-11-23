Як залишитися з інтернетом у блекаут: у Мінцифри дали поради

Українські інтернет-провайдери готуються до можливих відключень електроенергії. До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров радить вже зараз подбати про енергостійкий інтернет. Для цього потрібно:

уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити Інтернет без світла й на скільки годин;

якщо відповідь не влаштує, знайти найближчого й подайте заявку на підключення;

забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

"Зараз разом з провайдерами підготували інформацію про інші енергоощадні технології, які допоможуть мати інтернет під час відключень. Серед них – FTTx, DOCSIS або xDSL", – додав Федоров.

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Детальніше про різницю між ними та кількість годин роботи під час блекаутів – на інфографіці.

Для використання всіх технологій необхідно використовувати павербанк або інше джерело живлення.

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Економічна правда