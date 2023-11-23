Курс валют на 23 листопада: гривня зміцнилась на "чорному ринку"

23 листопада готівкова гривня в банках стабільна, порівняно з котируваннями напередодні, на "чорному ринку" дещо зміцнилась.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:05 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,19 – 37,70 грн проти котирувань у 37,62 – 37,74 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,93 – 41,0 грн проти курсу 40,82 – 41,04 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,3 - 37,8 грн (курс на 22 листопада – 37,3 - 37,8 грн);

Євро – 40,5 - 41,1 грн (курс на 22 листопада – 40,5 - 41,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,05 - 37,55 грн;

Ощадбанк – 37,2 - 37,8 грн;

Укрексімбанк – 37,2 - 37,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.

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