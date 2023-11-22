Держава повернула контроль над "Сумихімпромом": компанію виставлять на приватизацію

Фото: zn.ua

Фонд держмайна виграв суд та домігся закриття провадження у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром".

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Так, госпсуд Сумської області відмовив керуючому санацією ПАТ "Сумихімпром" у задоволенні його скарги на дії та рішення ФДМУ (щодо плану санації) та клопотання про продовження процедури санації.

Також суд задовольнив клопотання ФДМУ про закриття провадження у даній справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром".

Реклама:

А також - задовольнив клопотання управління Мін'юсту про закриття провадження у справі.

У Фонді держмайна підкреслили, що своїм рішенням суд розблокував приватизацію і відновив контроль держави над підприємством.

У ФДМУ нагадали, що у 2010 році Дмитро Фірташ отримав у власність 0,005% пакету акцій підприємства.

Реклама:

"Решта акцій перебувають у власності держави. Незважаючи на це, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера однієї зі своїх компаній - "Кримський титан".

Через неефективні управлінські дії за рік підприємство накопичило 1,4 млрд грн боргів. Використовуючи це, вони утворили комітет кредиторів підприємства, ініціювали процедуру його санації і призначили керуючого санацією. Він двічі розробляв план санації — у 2014 та 2021 році.

Через те, що документи не відповідали вимогам законодавства та не містили дієвих заходів з відновлення платоспроможності, ФДМУ відмовляв у їхньому погодженні. За цей час борг підприємства сягнув 2,35 млрд грн. У 2018 році було прийнято рішення про приватизацію державного пакета ПАТ "Сумихімпром", - пояснили у Фонді.

"Припинити процедуру банкрутства можна було через відповідне клопотання до суду і ФДМУ це зробив у 2018 році. Проте керуючий санацією та пов’язані з ним і Дмитром Фірташем кредитори, користуючись процесуальними "лазівками", тривалий час блокували прийняття судом рішення щодо закриття справи про банкрутство", - нагадали також у відомстві.

Економічна правда