Pfizer подав до суду на Польщу, яка не заплатила за вакцини, пославшись на війну в Україні

Фармацевтична компанія Pfizer подала до суду на Польщу за невиконання контракту щодо постачання вакцини від Covid-19 на загальну суму 1,5 млрд дол.

Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

Зазначається, що позов був поданий до суду в Брюсселі, оскільки контракт був укладений між Pfizer та Єврокомісією. Справа стосується 60 млн вакцин, які Польща не отримала і за які не заплатила, попри контракт із компанією.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у листі до голови Комісії Урсули фон дер Ляєн у березні 2022 року написав, що вони не будуть збирати препарати Pfizer, пославшись на форс-мажор, а саме війну в Україні.

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"У квітні польський уряд оголосив, що розриває контракт із фармацевтичним гігантом через витрати, які він несе через російське вторгнення. З одного боку, прийом біженців, у тому числі медична допомога, лягає великим тягарем на польський бюджет , а з іншого – це була непередбачена обставина", – йдеться в повідомленні.

У Pfizer вважають рішення Польщі необґрунтованим. Компанія тривалий час намагалась домовитись щодо зірваного контракту. Вже після зміни уряду в Польщі Pfizer подав позов до суду.

Додається, що Варшава у судовому розгляді намагатиметься довести, що напад Росії на Україну мав причинно-наслідковий зв'язок з неможливістю виконання контракту щодо вакцини.

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Економічна правда.