ВАКС заарештував підозрюваного в організації схеми заволодіння коштами Держспецзв'язку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід організатору схеми заволодіння державними коштами під час закупівлі Держспецзв'язку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави

Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що за клопотанням прокурора САП 22 листопада слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід особі, яку слідство вважає організатором схеми заволодіння державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Держспецзв’язку засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Видання "Слово і діло", посилаючись на власні джерела, стверджує, що йдеться про підприємця Романа Коваля, якому якраз і відводять роль організатора. Коваль був співвласником компаній ТОВ "2К Консалтинг" і ПрАТ "Атлас". НАБУ і САП просили заарештувати Коваля із альтернативою 100 млн грн застави.

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"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

20 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у заволодіння понад 62 мільйонами гривень державних коштів.

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Слідство з’ясувало, що протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Цього ж дня Кабінет Міністрів звільнив з посад голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

У Держспецзвʼязку відреагувала на підозру ексголові Юрію Щиголю і заявила, що всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням законодавства. Відомство закликає утриматись від звинувачень посадовців до рішення суду.