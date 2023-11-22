Виробник чипів Broadcom офіційно закрив угоду з купівлі VMware за $69 мільярдів

reuters

Виробник та глобальний постачальник чипів Broadcom у середу закрив угоду з придбання компанії-розробника програмного забезпечення VMware, яка займається хмарними обчисленнями, за 69 млрд лол після отримання схвалення китайського регулятора.

Про це пише Reuters.

"Угода спрямова на розвиток бізнесу виробника мікросхем.

Однак вона зіткнулася з жорстким регуляторним контролем у всьому світі, і компанії тричі відкладали дату закриття", - пише агентство.

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Схвалення регуляторних органів Китаю Broadcom отримала 21 листопада - після того, як триваюча напруженість у відносинах із США щодо посилення заходів контролю за експортом мікросхем викликала побоювання деяких інвесторів щодо здатності компанії закрити угоду до дедлайну 26 листопада.

"Новини, які покращили настрій після зустрічі між лідером КНР Сі Цзіньпіном і президентом США Джо Байденом на початку цього місяця, допомогла заспокоїти інвесторів", - сказав у вівторок керівник відділу фінансового аналізу AJ Bell Данні Гьюсон.

Європейська комісія схвалила придбання після того, як Broadcom запропонувала засоби захисту, щоб допомогти конкуренту Marvell Technology, а Управління з питань конкуренції та ринків Великобританії дало зелене світло після поглибленого розслідування.

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Нагадаємо:

Повідомлялось. що американська компанія з розробки напівпровідникової продукції Broadcom планує закрити угоду з поглинання виробника програмного забезпечення VMware Inc вартістю 69 млрд дол у середу 22 листпада.

Економічна правда