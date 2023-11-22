Світовий ринок смартфонів повернувся до зростання після 2 років спаду: причини

reuters

Світовий ринок смартфонів повернувся до зростання у жовтні після більш ніж дворічного спаду, чому сприяло відновлення на ринках, що розвиваються.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Counterpoint Research, що займається дослідженням ринку.

Так, глобальні щомісячні обсяги продажів смартфонів зросли на 5%, що зробило жовтень першим місяцем, в якому зафіксувало річне зростання - вперше з червня 2021 року.

"Світові продажі смартфонів перебувають у стресовому стані протягом останніх двох років, на що впливають різні проблеми, починаючи з дефіциту компонентів, накопичення запасів та подовження циклів заміни", - цитує агентство звіт Counterpoint.

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"Після сильного зростання в жовтні ми очікуємо, що ринок зросте в річному вимірі і в четвертому кварталі 2023 року, що поставить його на шлях поступового відновлення в найближчі квартали", - зазначає Counterpoint Research.

Зростання, яке востаннє спостерігалося в червні 2021 року через відкладений попит, спричинений COVID-19, зараз очолюють ринки, що розвиваються, з постійним відновленням на Близькому Сході та в Африці і початком святкового сезону в Індії, додали в компанії.

У третьому кварталі продажі смартфонів Huawei в Китаї значно зросли, збільшившись на 37%, оскільки покупці розкуповували телефони серії Mate 60.

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Розвинені ринки з відносно вищою насиченістю смартфонами відновлювалися повільніше, але у звіті також згадується запуск серії iPhone 15 від Apple як ще один фактор зростання.

Економічна правда