Курс валют на 22 листопада: гривня на "чорному ринку" зміцнюється

22 листопада готівкова гривня на "чорному ринку" незначно зміцнилась до долара та євро, в банках подорожчав євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,29 – 37,73 грн проти котирувань у 37,63 – 37,79 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,89 – 41,06 грн проти курсу 40,87 – 41,09 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,3 - 37,8 грн (курс на 21 листопада – 37,3 - 37,85 грн);

Євро – 40,5 - 41,1 грн (курс на 21 листопада – 40,4 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,0 - 37,5 грн;

Ощадбанк – 37,2 - 37,8 грн;

Укрексімбанк – 37,2 - 37,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.

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