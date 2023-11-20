Шурма про зустрічі з бізнесом: юридично 90% за такі речі в іншій країні – це в’язниця

Майже третина представників українського бізнесу, які заявляли про тиск з боку правоохоронців, працюють з певними порушеннями, заявляючи про допомогу армії.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю ЕП.

Шурма підтвердив, що у своїй роботі активно спілкується з великим та середнім бізнесом, українським та міжнародним, з директорами і власниками.

"Важко знайти керівника чи власника великого бізнесу в Україні, з яким у мене немає якоїсь комунікації. З кимось раз в три місяці, з кимось раз на тиждень", - зазначив чиновник.

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Що стосується зутрічей з бізнесом в ОП, то заступник керівника ОП зазначив, що "щоб ти не робив, ти ні від кого листи вдячності не отримаєш. Дуже багато фону, наскільки тиснуть, як бізнесу важко, як погано в країні працюється, як правоохоронці знущаються з бізнесу".

"Але коли ти йдеш і починаєш розбирати конкретні приклади, то, на превеликий жаль закінчується все тим самим – "так ми ж армії допомагаємо", "так ми ж взагалі хороші", "так ми ж маємо право робити все, що хочемо", не платити податки, отримувати ліцензії без конкурсів, добувати корисні копалини без ліцензії, порушувати якесь цільове призначення земельних ділянок", - додав він.

За словами Шурми, пояснюючи свої протизаконні дії, такі аргументи наводили 30%.

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"А те, що відбувається в юридичній площині, то в 90% випадків – це такі речі, за які в іншій країні підприємець міг би бути вже у в’язниці", - підкреслив чиновник.

Що стосується історії з "Мультиплексом" Романа Романчука, за словами заступника голови ОП, порушення безумовно були. В підсумку був знайдений законний компроміс, укладена угода зі слідством, і в рамках встановленого законом порядку вони зараз закінчують цей процес. .

Інформацію про те, що після зустрічі з бізнесом і присутності на ній Олега Татарова, відповідального за правоохоронний блок, "Мультиплекс" стикнувся з новими проблемами і питаннями, пов’язаними з правоохоронцями Шурма спростував.

Це все був набір справ, які були до цього. Просто якась частина вже знаходилася на одному етапі процесуальних дій, інша – на підготовчому.

Тут дуже важливо провести межу. От є такі компанії як "Мультиплекс". Молодці, немає інших слів. Вони побудували бізнес з нуля, створили класну послугу, робочі місця. Це майбутнє нашої держави. Але ж теж треба знайти десь цю межу: це не дає право порушувати закон", - додав він.

Більше читайте в інтерв’ю: Головний з економіки в ОП Ростислав Шурма. Про бізнес брата, концентрацію державних активів та "хороших" бізнесменів