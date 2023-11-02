Нацрада назвала переможців конкурсу на мовлення в національному мультиплексі МХ-7
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення визначила переможців конкурсу на мовлення в національній багатоканальній мережі МХ-7.
Про це повідомляє пресслужба Нацради 2 жовтня.
Серед переможців - як державні, так і приватні телекомпанії.
Відповідно до рішення медіарегулятора, місця в державному мультиплексі займуть ТОВ "Солар медіа" (логотип "СОНЦЕ"), ТОВ "Ми - Україна" (логотип "Ми - Україна"), ДП "Парламентський телеканал "Рада" (логотип "Рада"), ТОВ "Дідживан" (логотип "УНІАН 2"), ТОВ "Віжн 2+2" (логотип "ВІЖН 2"), ТОВ "Віжн 3" (логотип "ВІЖН 3"), ТОВ Телерадіокомпанія "Корисне ТБ" (логотип "СВІТЛО").
"Після сплати ліцензійних внесків, кожна з телекомпаній отримає ліцензію та зможе розпочати процедуру підписання договорів на комерційне мовлення з Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перед державним мультиплексом поставлено завдання донесення інформації українських мовників до районів, де українського цифрового телебачення не було.
Насамперед ідеться про прикордонні населені пункти, у яких люди часто не мають альтернативи російському або білоруському пропагандистському контенту, зазначено в повідомленні.
Незабаром буде призначено повторний відбір для заповнення всіх 12 слотів для трансляції, на які розрахований мультиплекс МХ-7.
Нагадуємо:
Мультиплекс MX-7 — загальнонаціональна цифрова багатоканальна телемережа. Оператором мультиплексу виступає Концерн РРТ, що входить до сфери управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
МХ-7 будується за технологією європейського стандарту ефірного цифрового телебачення другого покоління DVB-T2 у смузі частот метрового діапазону (174 – 230 МГц).