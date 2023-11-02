Нацбанк і населення в жовтні побили рекорди за обсягами купівлі-продажу валюти

Обсяги купівлі населенням України валюти в жовтні 2023 року перевищили обсяги її продажу на 739,4 млн доларів, що на 66,4% більше, якщо порівнювати з вереснем, та в п'ять разів більше, якщо порівнювати з серпнем.

Про це свідчать дані Національного банку.

У жовтні відбулося зростання як чистої купівлі готівкової валюти вдвічі до вересня - до 380,1 млн доларів, так і безготівкової на 37,4% - до 359,3 млн доларів.

Востаннє населення в таких обсягах купувало готівкову валюту в лютому 2014 року і кілька місяців перед цим.

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При цьому, Національний банк України в жовтні продав на міжбанківському ринку рекордний за останні півтора року обсяг валюти.

Від'ємне сальдо операцій НБУ на міжбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) у жовтні становило 3,351 млрд доларів.

Нагадуємо:

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3 жовтня НБУ відмовився від фіксованого курсу валют і перейшов у режим керованої гнучкості. Валютні інтервенції НБУ за цей час дали змогу навіть трохи зміцнити курс гривні - з 36,5686 грн/доларів до 36,2812 грн/доларів.