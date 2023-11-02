Затриманий у Франції російський мільярдер вийшов під заставу у 8 мільйонів євро 

Олексій Кузьмичов справа getty images

Російський мільярдер Олексій Кузьмичов, який є одним зі співзасновників Альфа-Груп, вийшов із під варти через заставу у 8 млн євро.

Про це повідомляє газета Le Monde.

Видання зазначає, що Кузьмичов був затриманий французькою поліцією за звинуваченнями у відмиванні коштів та податковому шахрайстві. Через два дні тримання під вартою російський олігарх представ перед слідчим суддею фінансового відділу паризького суду.

Попри запит прокуратури про взяття його під варту, Кузьмичов вийшов із суду вільним, із зобов'язанням сплатити заставу у розмірі 8 млн євро. Йому заборонено залишати межі Франції.

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Також французька поліція провела обшуки на віллі в Сен-Тропе, де проживав Кузьмічов, і в його приватному готелі в Парижі. У цих операціях були задіяні сорок поліцейських з Raid і BRI, які відповідали за безпеку приміщень.

Видання з посиланням на власні джерела, стверджує розслідування щодо Кузьмичова розпочалося в лютому 2023 року. "Підозрюване шахрайство пов'язане з володінням майном у Франції та незадекларованими доходами", - повідомило Le Monde джерело в судовій системі. Ця версія була підкріплена звітом Tracfin, підрозділу фінансової розвідки Берсі, влітку 2022 року.

Нагадаємо:

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Російський мільярдер подав до суду на французьку владу, намагаючись повернути доступ до двох своїх яхт, стверджуючи, що митники не мали права знерухомити їх, незважаючи на те, що він перебуває в санкційному списку санкцій ЄС.