НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до понад 720 мільйонів доларів

Національний банк за тиждень з 13 по 17 листопада на міжбанківському валютному ринку продав 721,15 млн доларів і купив 0,5 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 721,15 млн доларів, що на 332,05 млн доларів більше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 389,1 млрд дол.

При цьому регулятор купив 0,5 млн доларів, а тижнем раніше – 1,26 млн.

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2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

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Загалом від початку року Нацбанк продав вже 24,287 млрд доларів, а купив – 212,38 млн доларів.

Економічна правда.