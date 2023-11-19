Всі розділи
Укр / Рус

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до понад 720 мільйонів доларів

Неділя, 19 листопада 2023, 10:00 - Ігор Пилипів

Національний банк за тиждень з 13 по 17 листопада на міжбанківському валютному ринку продав 721,15 млн доларів і купив 0,5 млн доларів. 

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 721,15 млн доларів, що на 332,05 млн доларів більше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 389,1 млрд дол. 

При цьому регулятор купив 0,5 млн доларів, а тижнем раніше – 1,26 млн. 

Реклама:

2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

Реклама:

Загалом від початку року Нацбанк продав вже 24,287 млрд доларів, а купив – 212,38 млн доларів. 

Економічна правда. 

НБУ міжбанк резерви долар
Реклама:
Матеріали за темою
Чотири кроки до нового ринку небанківських фінпослуг 16 листопада 2023, 14:43
Апеляційний суд підтвердив законність націоналізації Приватбанку: тривалу справу закрито 15 листопада 2023, 13:33
Відновлення курсової гнучкості: цього разу все інакше? 13 листопада 2023, 14:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті