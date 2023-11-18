Аудит Міноборони виявив порушення у тендері на теки для ЗСУ за 351 гривню

Міністерство оборони через свою службу внутрішнього аудиту перевірило, чи були законні дії посадових осіб, які провели тендер на закупівлю обкладинок папок особової справи за ціною 351 гривня за штуку.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Згідно з результатами перевірки, за чотири місяці до тендеру Кадровий центр ЗСУ запропонував внести зміни до технічної специфікації обкладинок, завдяки яким у заявці Командування Сил логістики встановили ціну - 351 грн за штуку.

Після старту торгів від виробників за першим лотом надійшла лише одна цінова пропозиція, яка дорівнювала очікуваній вартості. У міноборони додають, що пропозицію надіслав виробник ПрАТ Київська поліграфічна фабрика "ЗОРЯ".

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"Після цього МОУ з’ясувало, що на ринку є дешевші пропозиції - приміром, схожі зразки папок за ціною від 140 до 325 гривень. Аудитори закупили у ФОП зразок такого товару за ціною 120 гривень - це акційна ціна від основної 140 гривень (при цьому невідомо, чи може цей продавець задовольнити потребу щодо кількості тендеру, який включає 4 лоти загальною кількістю 58 тисяч одиниць)", – Йдеться в повідомленні.

Крім того, було встановлено, що зміни, запропоновані Кадровим центром ЗСУ щодо технічних параметрів обкладинок, надані без обґрунтування. Відповідальні особи Департаменту ресурсного забезпечення МОУ не підписали договір щодо цього тендеру.

Відповідно, служба внутрішнього аудиту запропонувала кадровому центру ЗСУ внести зміни, які дозволять зменшити вартість товару та збільшити кількість учасників аукціону.

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Також Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України продовжує моніторинг та дослідження ризикованих операцій. Наразі матеріали внутрішніх аудитів долучено до 25 кримінальних проваджень.

Економічна правда.