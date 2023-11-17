Дві третини попиту на валюту в Україні формують нацбезпека, оборона і ПЕК 

Частка сектору Національної безпеки та оборони в купівлі валюти за 10 місяців 2023 року становила 29% порівняно з 31% від початку війни і до кінця минулого року.

Про це йдеться в презентації Національного банку України про валютний ринок країни за даними 100 найбільших покупців, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно даним НБУ, більшою є частка лише паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), яка становить 33%.

При цьому, наприклад, частка купівлі валюти машинобудуванням становить до 12%, частки купівлі валюти під імпорт хімії та споживчих товарів становлять до 6% і 8% відповідно, інших галузей - до 9%.

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Купівля валюти під виконання зобов'язань за кредитами резидентам і нерезидентам в інвалюті перебуває на рівні - 4% і 1% відповідно.

Нацбанк уточнив, що цьогоріч середньоденний обсяг купівлі безготівкової валюти зріс із 205 млн доларів минулого року до 236 млн доларів поточного. Тоді як продажі збільшилися зі 172 млн доларів (без потреб уряду) до 184 млн доларів.

Структура попиту на купівлю валюти не зазнала сильних змін. Зокрема, купівля з метою проведення імпортних операцій з минулого року знизилася на 1 п.п. - до 89%, тоді як придбання інвалюти фізособами зросло на 2 п.п. - до 6%, у тому числі за рахунок послаблення валютних обмежень у серпні.

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За даними НБУ без урахування коштів уряду, за 10 місяців цього року частка експортної виручки в структурі пропозиції зросла на 3 п.п. - до 66%, а обсяги продажу раніше купленої та невикористаної валюти на 2 п.п. - до 8%.

Тим часом питома вага проданої фізособами валюти скоротилася на 1 п.п. - до 5%, тоді як частка продажу кредитних коштів коливалася фактично на минулорічному рівні: за кредитами нерезидентів вона залишилася на рівні 1%, резидентів - зросла на 1 п.п., до 3%.

Частка власних коштів продавців у пропозиції валюти залишилася на рівні 3%.

Залишок коштів за іншими напрямками продажу скоротився з 19% у грудні 2022 року до 14% за підсумками жовтня-2023.

Лідерські позиції з продажу валюти, за даними НБУ, зберігають за собою агропромисловий (АПК) і гірничо-металургійний комплекси (ГМК): частка АПК збільшилася цьогоріч на 1 п.п. - до 33%, тоді як ГМК скоротилася на 1 п.п. - до 24%.

ПЕК, що йде слідом, цього року зміг наростити свою частку одразу до 19% з 14% торік, тоді як частка IT сектору знизилася на 3 в.п. - до 8%.

Обсяги продажу валюти міжнародними та благодійними організаціями, а також машинобудівною і транспортною галуззю залишилися на колишньому рівні - 9% і 4% відповідно, а інших галузей знизилися на 1 п.п. - до 4%.