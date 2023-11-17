Всі розділи
Укр / Рус

На виснаженому родовищі газу в Карпатах відкрили новий поклад з рекордними обсягами

П'ятниця, 17 листопада 2023, 18:06 - Лія Ільченко
 
Getty Images

Державне "Укргазвидобування" відкрило газовий поклад на родовищі в Карпатах, яке вважалося виснаженим.

Про це йдеться на сайті компанії.

Як пояснили "Укргазвидобуванні", під час випробовування свердловина глибиною 1600 м дала рекордний для західного регіону приплив газу за останні 20 років — понад 200 тисяч м³ на добу.

Рекордних показників газовидобутку було досягнуто завдяки використанню сучасних технологій, зокрема бурового верстата "Іван Богун".

Реклама:

"Західний регіон має великий потенціал для відкриття нових покладів вуглеводнів, який підтверджується результатами сусідніх країн. Зараз ми посилюємо діяльність у цьому регіоні, зокрема щодо впровадження нових технологій та залучення інвестицій", — розповів виконувач обов’язків генерального директора компанії Олег Толмачев.

Свердловину для буріння закладали за результатами інтерпретації нових даних раніше проведених сейсморозвідувальних 3D-досліджень.

Тепер фахівці компанії працюють над розширенням технологічних можливостей наземної інфраструктури для збільшення продуктивності свердловини.

Реклама:

"Наші фахівці визначили низку продуктивних горизонтів, які розширюють перспективи родовища для буріння нових свердловин. А результати випробування дадуть змогу оцінити запаси нового покладу", — зазначив директор із розвідки та розробки "Укргазвидобування" Максим Вітик.

Економічна правда

газ видобуток Нафтогаз
Реклама:
Матеріали за темою
Румунія заявила, що готова постачати азербайджанський газ у Молдову за потреби 16 листопада 2023, 09:00
Сербія закуповуватиме газ з Азербайджану, зменшуючи залежність від РФ 15 листопада 2023, 19:11
Справа про розкрадання газу: ВАКС заочно арештував нардепа Дубневича 13 листопада 2023, 17:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті