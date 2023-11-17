Акції Volvo Cars впали до рекордно низького рівня: причини

reuters

Акції шведського автовиробника Volvo Cars впали на 14% до рекордно низького рівня в п'ятницю після того, як його мажоритарний акціонер, китайська Geely, продала невелику частину свого пакета акцій з великим дисконтом до ціни на закритті торгів попереднього дня.

Про це пише Reuters.

У четвер Geely розпочала розміщення 100 мільйонів акцій Volvo Cars, які, за словами учасників угоди, після закриття ринку були продані за ціною близько 37 шведських крон за штуку, або загалом на суму 350 мільйонів доларів США.

Продаж 3,4% акцій залишає Geely з часткою у Volvo Cars 78,7%, йдеться у заяві китайської компанії.

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"Розміщення збільшить кількість акцій, що перебувають у вільному обігу, і ще більше розширить базу акціонерів Volvo Cars. Кошти, отримані Geely Holding, будуть спрямовані на підтримку розвитку бізнесу всередині групи", - додали в компанії.

Кошти, отримані від продажу акцій, не пішли Volvo Cars.

Volvo Cars відмовилася від подальших коментарів щодо продажу акцій.

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Економічна правда