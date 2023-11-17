Apple має труднощі з розробкою власних чипів на заміну Qualcomm – ЗМІ

bloomberg

Компанія Apple Inc ще більше відстала від своїх багатомільярдних зусиль по створенню модемного чипа для iPhone через складність заміни складного компонента Qualcomm Inc.

Про це пише Bloomberg з посиланням на ознаймолені джерела.

За словами агентства, компанія вже відклала мету з випуску власного чіпа до наступного року і малоймовірно, що зможе створити його до весни 2025 року. У результаті випуск чипа може бути відкладений аж до 2026 року, коли закінчується термін дії угоди між Apple і Qualcomm.

Мета компанії полягає в тому, щоб створити модемний чип, який завантажуватиме дані швидше, ніж усі наявні технології. Однак, за інформацією Bloomberg, амбіції Apple з виробництва власних чипів вимагають більше часу, ніж очікувалося. У разі якщо цей компонент буде погано працювати, у користувачів буде пропадати з'єднання з інтернетом і розриватися телефонний зв'язок.

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Представник компанії відмовився від коментарів.

Проблеми Apple з розробкою модемів стали надбанням громадськості у вересні, за день до презентації iPhone 15. Qualcomm заявила, що продовжуватиме постачати Apple чіпи протягом наступних років, даючи зрозуміти, що внутрішні зусилля компанії зазнають труднощів.

Після цієї заяви співпрацю, яка мала завершитися до 2024 року, продовжили до 2026 року. Але угода лише підтвердила те, що люди всередині компанії знали вже давно: робота Apple над створенням власної технології досі була розчаруванням.

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Як додає Bloomberg, Apple також займається розробкою власного напівпровідника для бездротового зв'язку і Bluetooth, який може замінити технології Broadcom Inc. Але у цього проекту є свої складнощі, вказує агентство.

11 вересня стало відомо, що Apple продовжила угоду про постачання чипів із Qualcomm до 2026 року включно. Термін дії колишньої угоди закінчувався в нинішньому році, і iPhone 15, який був представлений 12 вересня, мав стати одним з останніх пристроїв із модемним чипом від Qualcomm.

Але в результаті продовження угоди Qualcomm збереже свою позицію в ланцюжку поставок Apple. За даними агентства, Apple - найбільший клієнт Qualcomm, і на нього припадає майже чверть виручки.

Економічна правда