Польський сир навіть із доставкою дешевший: сироварам України загрожує зростання конкуренції 

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Подорожчання молока на 20% зробило українські сири неконкурентними порівняно з польськими.

Про це пише галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"З початку осені провідні українські виробники сиру вже двічі збільшували прайси на свою продукцію, виходячи з подорожчання сирого молока на 20%. Щоправда, ціни на сир за цей період було збільшено поки що тільки на 10%", - зазначають аналітики.

За словами експертів, сироварам, найімовірніше, доведеться і далі тиснути на торговельні мережі, домагаючись збільшення цін.

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Але порівнюючи ціни на продукцію вітчизняних сироварів і на польські сири, експерти зазначили, що польський товар навіть із доставкою в Україну вже помітно дешевший.

"Неважко здогадатися, який сир закуповуватимуть мережі", - кажуть аналітики.

Як приклад зростання інтересу до імпортного сиру вони навели торгову статистику.

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Так, у жовтні 2023 року закупівлі сирів - твердих, напівтвердих, білих - збільшилися одразу на 10% порівняно з вереснем і більш ніж на третину порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

"У листопаді імпорт сиру зросте ще істотніше, адже і мережі, і дистриб'ютори готуються до передноворічного пожвавлення торгівлі", - резюмували в "Інфагро".

Економічна правда