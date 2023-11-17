Польський сир навіть із доставкою дешевший: сироварам України загрожує зростання конкуренції
Подорожчання молока на 20% зробило українські сири неконкурентними порівняно з польськими.
Про це пише галузеве аналітичне агентство "Інфагро".
"З початку осені провідні українські виробники сиру вже двічі збільшували прайси на свою продукцію, виходячи з подорожчання сирого молока на 20%. Щоправда, ціни на сир за цей період було збільшено поки що тільки на 10%", - зазначають аналітики.
За словами експертів, сироварам, найімовірніше, доведеться і далі тиснути на торговельні мережі, домагаючись збільшення цін.
Але порівнюючи ціни на продукцію вітчизняних сироварів і на польські сири, експерти зазначили, що польський товар навіть із доставкою в Україну вже помітно дешевший.
"Неважко здогадатися, який сир закуповуватимуть мережі", - кажуть аналітики.
Як приклад зростання інтересу до імпортного сиру вони навели торгову статистику.
Так, у жовтні 2023 року закупівлі сирів - твердих, напівтвердих, білих - збільшилися одразу на 10% порівняно з вереснем і більш ніж на третину порівняно з аналогічним місяцем минулого року.
"У листопаді імпорт сиру зросте ще істотніше, адже і мережі, і дистриб'ютори готуються до передноворічного пожвавлення торгівлі", - резюмували в "Інфагро".
Економічна правда