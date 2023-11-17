"Технарі", медики, енергетики: у Мінекономіки спрогнозували професії, які будуть необхідні Україні

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Протягом наступних 10 років в Україні найбільш затребуваними працівниками будуть інженери та технічні фахівці, які зосереджені на відновленні оборонно-промислового комплексу (ОПК) та розвитку вітчизняних військових технологій.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, в Мінекономіки вже визначили, які спеціальності та професійні навички будуть найбільш затребуваними в Україні протягом наступних 10 років.

"Ми доходимо до висновку, що найбільш затребуваними будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій", - сказала вона на міжнародному форумі "Людський капітал: навички для майбутнього".

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Крім цього, за словами Бережної, будуть потрібні військові фахівці всіх спеціальностей.

"І, що дуже важливо, нам будуть потрібні випускники STEM-освіти (наука, технологія, інженерія, математика)", - додала Бережна.

Також, за її словами, будуть потрібні медичні працівники, включно з реабілітологами та психологами, фахівці енергетичної галузі, фахівці з публічної політики та фахівці будівельної галузі, зокрема архітектори, проєктувальники, інженери.

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Нагадуємо:

Раніше Мінекономіки оприлюднило проєкт Розрахунку потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки.

Відповідний проєкт проходив громадське обговорення.

У листопаді 2023 року більшість українців, яких опитали, чи працюють вони за отриманою спеціальністю, відповіли або негативно, або заявили, що наразі не працюють взагалі.