У Міненерго відреагували на повідомлення про підвищення тарифу на світло з 1 січня

Повідомлення про підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня - це ІПСО.

Про це заявили в Міністерстві енергетики України 17 листопада.

"Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення наразі не передбачається", - йдеться в заяві.

Як зазначають у міністерстві, 17 листопада низка ЗМІ та Telegram-каналів поширили неправдиву інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року. У цих повідомленнях йде посилання на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

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"Проте сам спікер не робив таких стверджень у своєму інтерв’ю. НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену у журналістських повідомленнях", - зазначають в Міненерго.

Як зазначають у міністерстві, неправдива інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється росіянами в нашому інформаційному просторі.

"Їхня мета - посіяти страх, паніку, зменшити віру суспільства у Перемогу і, як наслідок, - послабити всю країну і нашу здатність протистояти ворогу. Саме тому підігравання українськими журналістами цим російським ІПСО є неприйнятними. Тому ще раз звертаємося з проханням бути пильними та не допомагати діям ворога в інформаційному просторі", - зазначили в міністерстві.

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Нагадуємо:

Тариф на електроенергію для населення було підвищено з 1 червня 2023 року. Наразі тариф складає 2,64 гривні/кВт-година.

Підвищення пояснили потребою в коштах на відновлення інфраструктури після російських обстрілів.