Укрзалізниця та литовська LTG Cargo протестували перевезення з порту Клайпеда в Київ

АТ "Укрзалізниця" та транспортна компанія литовської залізниці LTG Cargo успішно провели тестування нового інтермодального маршруту перевезення вантажів Клайпеда — Каунас — Київ.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Тестовий рейс реалізовали вже через два місяці після офіційної зустрічі LTG Cargo та Укрзалізниці. Тестова поїздка інтермодального поїзда тривала 9 діб. Під час неї були відпрацьовані всі технологічні процеси. Надалі планова тривалість маршруту становитиме 5 діб.

"Робота з Україною, надання клієнтам цікавих рішень для перевезення вантажів між Литвою та Україною завжди в центрі нашої уваги. Разом з нашими партнерами ми постійно шукаємо шляхи полегшення та сприяння більш ефективному переміщенню вантажів між країнами", — зазначив керівник LTG Cargo Егле Шіме.

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У рамках тестування маршруту напівпричепи з вантажем були доставлені на Каунаський інтермодальний термінал з Клайпедського морського порту де були завантажені на залізничний рухомий склад та вирушили до Києва, куди прибули за 9 днів.

"Вантажі за маршрутом Клайпеда — Каунас будуть перевозитись LTG Cargo у Литві та LTG Cargo Polska у Польщі. У пункті пропуску Медика (Польща) — Мостиська (Україна) напівпричепи з вантажем будуть перевантажувати з європейських на українські ширококолійні платформи та транспортуватись Укрзалізницею на термінал "Ліски" у Києві. Звідси вантажі можуть розподілятися по країні автомобільним транспортом", — повідомив член правління АТ "Укрзалізниця" Вячеслав Єрьомін.

Наразі на замовлення клієнтів LTG Cargo та її партнери здійснюють перевезення вантажів трьома міжнародними маршрутами, що з’єднують Литву та Україну через прикордонні пункти Мостиська — Медика, Ягодин — Дорогуськ та Ізов — Грубешув. Такими шляхами транспортують переважно нафту та сільськогосподарську продукцію.

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За бажанням клієнтів вантажі, що перевозяться залізницею цим маршрутом, також можуть бути транспортовані як з/до морського порту Клайпеда, так і в будь-яку точку країн Балтії.

За наявності попиту замовників цей маршрут з Литви в Україну зможе ефективно та безпечно транспортувати добрива, ПЕТ-гранули, сіль та ін. До Литви з України розглядається можливість імпорту зернових культур, будівельних матеріалів, продуктів та напоїв.

У перспективі та за потреби буде розглядатися можливість запровадження регулярного маршруту поїздів у цьому напрямку, а LTG Cargo й Укрзалізниця готові надати локомотиви та спеціалізовані платформи, необхідні для перевезення вантажів цим маршрутом.

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" спільно з австрійськими та німецькими партнерами провела тестовий інтермодальний рейс з перевезення автомобільних напівпричепів за маршрутом Київ — Будапешт.