Рекордні прибутки під час війни: в топі державні та іноземні банки

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За три квартали 2023 року українські банки отримали вже в 1,4 раза більше прибутків, аніж за весь 2021 рік

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані НБУ.

Так, з січня по вересень українські банки загалом отримали прибуток 109,85 млрд грн. Це вже в 1,4 раза більше, аніж заробітки українських фінустанов за весь відносно мирний 2021 рік — 77,53 млрд грн.

Лише 10% банків, більшість з них — приватні — від початку року отримали збитки: їх загальна сума складає 155 млн грн.

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Натомість топ-10 банків за прибутком не змінюється з початку року: туди входять усі державні банки, 4 з іноземним капіталом та 1 — з приватним. Наразі саме цей топ фінустанов заробляє 87% від сумарного прибутку усіх банків в країні.

Державні банки

Незмінним лідером топ-10 залишається Приватбанк: 43,4 млрд грн прибутку за три квартали. Це вже удвічі більше до відповідного періоду 2021. Натомість частка Привату в загальному прибутку усіх банків впала до 39%. Разом державні ПриватБанк та Ощадбанк за 9 місяців 2023 заробили трохи більш ніж половину (52%) загального прибутку усіх українських банків.

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Загалом частка заробітку державних банків збільшилась у третьому кварталі до 63,5%. Переважно, це сталось через те, що банк Сенс став державним.

Іноземні банки

За три квартали банки з іноземним капіталом отримали 26,9 млрд грн прибутку — в 1,6 раза більше, ніж у відповідний період 2021 року (16,7 млрд грн). Частка заробітків цієї групи в загальному прибутку усіх банків склала 24,5%.

Лідером залишається Райффайзен банк — за 9 місяців поточного року банк заробив 6,14 млрд грн. Це майже чверть від сумарного прибутку іноземних банків. Також у топ-3 банків з іноземним капіталом потрапили Укрсиббанк — 5,66 млрд грн (21%) та ОТП банк — 4,75 млрд грн (17,5%).

Банки з приватним капіталом

Банки з приватним капіталом за 9 місяців 2023 року отримали 13,3 млрд грн прибутку — майже у 1,5 раза більше до відповідного періоду 2021 року. Частка цієї групи в загальному прибутку незначно зменшилась з весни та склала 12%.

Лідером групи, як і раніше, залишається ПУМБ, який заробив 5,68 млрд грн за три квартали поточного року. Це майже половина — 43% — від сумарного прибутку банків цієї групи. Разом з Універсал банком, який за цей період заробив 2,86 млрд грн, вони отримали майже 2/3 від сумарного прибутку цієї групи банків.

Нагадуємо:

На 4 банки поменшало в країні з початку року: у трьох з них НБУ відкликав ліцензії — йдеться про Форвард, Айбокс та Конкорд. Ще одна фінустанова збанкрутіла — Укрбудінвестбанк. Загалом наразі в Україні працює 63 банки.

Наразі в Україні розглядається можливість про введення додаткового оподаткування надприбутків банків. Податок планується збільшити з 18% до 50% за 2023 рік та до 25%, починаючи з 2024 року.

Передбачається, що, у разі прийняття законопроєкт 9656-д, цей податок принесе до Держбюджету додаткові 24-25 млрд грн тільки за 2023 рік та по 6-7 млрд у наступні роки.

Попри те що, що наразі законопроєкт готується до розгляду у другому читанні, відповідні надходження вже закладені у держбюджет 2024 року — +9,9 млрд грн.