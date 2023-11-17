Нафта дешевшає четвертий тиждень поспіль через надлишок пропозиції

Ціни на нафту продовжують знижуватись четвертий тиждень поспіль, втративши вже близько шостої частини своєї вартості, через побоювання ринку щодо глобального попиту.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent становлять 77,49 дол за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштує 72,96 дол. Обидві нафти втратили близько шостої частини своєї вартості за останні чотири тижні.

"Цього року ціни на нафту дещо знизилися, попри те, що попит перевищив наші оптимістичні очікування", - зазначають аналітики Goldman Sachs.

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Зниження цін на нафту на цьому тижні в основному було викликано різким зростанням запасів сирої нафти в США і збереженням видобутку на рекордному рівні, що, на думку аналітиків, викликало побоювання щодо слабкого попиту в найбільшому споживачі нафти в світі на тлі високого видобутку.

"Нещодавнє падіння цін також може змусити Саудівську Аравію продовжити додаткове добровільне скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу до 2024 року", – йдеться в повідомленні.

"Стало зрозуміліше, що баланс нафти до кінця цього року не такий напружений, як очікувалося спочатку", - зазначають аналітики ING у своєму звіті.

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Перенесення додаткових скорочень поставок з Саудівської Аравії на початок 2024 року має допомогти стерти очікуваний профіцит і надати деяку підтримку ринку, вважають в ING.

Економічна правда.