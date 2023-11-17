Понад 43 мільйони збитків для держави: СБУ викрила менеджерів російського олігарха Григоришина
Служба безпеки викрила керівництво запорізького заводу електрообладнання в роботі на російського олігарха Костянтина Григоришина, збитки бюджету України становлять понад 43 мільйони гривень.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За матеріалами слідства, впродовж 2018-2021 років топменеджмент заводу організував схему виведення "в тінь" бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку.
Схема завдала державі збитків на понад 43 млн грн. Згодом організатори схеми поетапно перевели цю суму на рахунки холдингових компаній Григоришина на території Росії.
Для маскування незаконних транзакцій їх оформлювали як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха.
Щоб реалізувати злочинну схему, керівництво запорізького підприємства штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку - вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.
Після викриття оборудки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки ініціювала проведення судово-економічних експертиз, які підтвердили незаконну діяльність.
Фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та службовому підробленні.
У СБУ нагадали, що з 2022 року за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємство перейшло у держвласність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості України.
Економічна правда