Понад 43 мільйони збитків для держави: СБУ викрила менеджерів російського олігарха Григоришина

Служба безпеки викрила керівництво запорізького заводу електрообладнання в роботі на російського олігарха Костянтина Григоришина, збитки бюджету України становлять понад 43 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, впродовж 2018-2021 років топменеджмент заводу організував схему виведення "в тінь" бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку.

Схема завдала державі збитків на понад 43 млн грн. Згодом організатори схеми поетапно перевели цю суму на рахунки холдингових компаній Григоришина на території Росії.

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Для маскування незаконних транзакцій їх оформлювали як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха.

Щоб реалізувати злочинну схему, керівництво запорізького підприємства штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку - вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Після викриття оборудки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки ініціювала проведення судово-економічних експертиз, які підтвердили незаконну діяльність.

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Фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та службовому підробленні.

У СБУ нагадали, що з 2022 року за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємство перейшло у держвласність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості України.

Економічна правда