Керівника Samsung можуть ув'язнити за шахрайство та маніпулювання акціями

Прокуратура Південної Кореї вимагає увʼязнити на пʼять років керівника Samsung Джея Й. Лі за звинуваченнями в бухгалтерському шахрайстві та маніпулюванні цінами на акції.

Про це повідомляє Reuters.

Прокурори стверджують, що участь керівників у злитті дочірніх компаній Samsung C&T і Cheil Industries вартістю 8 млрд дол у 2015 році включала маніпуляції з цінами на акції та інші правопорушення, які допомогли їм отримати вигоду коштом міноритарних інвесторів.

Лі та керівники компанії заперечують наявність правопорушень, стверджуючи, що процеси злиття та бухгалтерського обліку, до яких виникли претензії у прокурорів, були частиною нормальної управлінської діяльності.

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Слухання є останнім засіданням суду нижчої інстанції перед винесенням рішення, яке очікується протягом декількох місяців, що завершить судовий процес, який тривав три роки.

"В залежності від вироку, Лі буде легше або важче формувати майбутнє Samsung Electronics та її дочірніх компаній. Виправдувальний вирок дав би йому більше простору для прийняття важливих стратегічних рішень, особливо у сфері злиття і поглинання", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

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У 2017 році прокуратура Південної Кореї видала ордер на арешт одного з найбагатших бізнесменів країни, віце-голови Samsung Electronics Лі Джеєна.

Економічна правда.