США готові виділити ще пів мільярда доларів для зміцнення української енергосистеми

Сполучені Штати планують виділити ще близько 500 мільйонів доларів на посилення стійкості української енергосистеми.

Про це повідомив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт під час пресбрифінгу, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати вже надали Україні понад 520 млн дол допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході – ще 500 млн дол, - сказав він.

Паєтт уточнив, що ці кошти спрямовані головним чином на задоволення термінових потреб, серед яких пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури, яку зруйнували росіяни.

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"Владімір Путін намагався перетворити зимові холоди на зброю й використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі",- наголосив представник Держдепу

Водночас США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегрованої з Європою - більш стійкої та набагато більш екологічної.

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У жовтні Сполучені Штати Америки виділили 522 мільйони доларів на закупівлю енергообладнання та захисту української енергосистеми.