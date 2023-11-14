PwC Cyprus, ймовірно, порушив санкції під час роботи на російського олігарха Мордашова – ЗМІ

Олексій Мордашов фото: Forbes Russia

PwC Cyprus допомогла російському олігарху Олексію Мордашову продати дружині частку в TUI Group того самого дня, коли ЄС запровадив проти нього санкції у зв'язку з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну. А документи, що стосуються угоди, пересилали на підпис у перші дні березня 2022 року - ймовірно, PwC Cyprus порушила цим санкції ЄС.

Про це свідчить витік документів шести кіпрських постачальників корпоративних послуг, який став основою міжнародного розслідувального проєкту Cyprus Confidential, пише Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Cyprus Confidential - глобальне розслідування на базі витоку 3,6 млн документів шести кіпрських компаній, які займаються реєстрацією фірм і консалтингом. Його під егідою Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і німецького Paper Trail Media провели 270 журналістів із 69 медіа.

"Коли російські танки увійшли в Україну в лютому 2022 року, співробітники кіпрської філії міжнародного аудиторського гіганта PwC поспішили завершити операцію з продажу багатомільйонних активів російського олігарха Олексія Мордашова.

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Європейські активи Мордашова - 2021 року журнал Forbes назвав його найбагатшим росіянином, - як і інших прокремлівських мільярдерів, могли заморозити в разі введення проти нього санкцій через війну", - йдеться у матеріалі.

Витік документів показав, що PwC допомогла Мордашову продати дружині частку в TUI Group того самого дня, коли ЄС ввів проти нього санкції у зв'язку з початком повномасштабної війни РФ проти України.

Документи, що стосуються угоди, пересилали на підпис у перші дні березня 2022 року - таким чином, ймовірно, PwC Cyprus порушила санкції ЄС проти Мордашова.

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Водночас у кіпрському відомстві з контролю за дотриманням санкцій повідомили, що знають про продаж акцій TUI і проводять розслідування, проте не розкрили, кого саме вони перевіряють.

У PwC Cyprus заперечили, що не чули про розгляд, а "в разі виявлення правопорушень вживають відповідних заходів".

У TUI також сказали, що не знають про кіпрське розслідування, проте зазначили, що, судячи з наданих журналістами даних, угода "недійсна".

Представник Мордашова заявив, що бізнесмен ніколи не порушував "закон - у Європі, Росії або інших юрисдикціях". Він зазначив, що санкції проти його клієнта "абсолютно необґрунтовані і несправедливі, вони суперечать міжнародним законам, не кажучи вже про здоровий глузд".

Зазначається, що PwC також допомогла металургійним магнатам Олександру Абрамову та Олександру Фролову до потрапляння під британські санкції переписати спільну компанію та інші активи на синів.

Документи, що лягли в основу розслідування щодо Мордашова, витекли з Cypcodirect Ltd - кіпрського провайдера корпоративних послуг, який тісно співпрацював з PwC Cyprus. У витік потрапило велике листування співробітників PwC і документи, які кіпрська філія готувала для клієнтів.

Описуючи деталі ймовірного порушення санкцій з боку PwC, журналісти звертають увагу, що PwC не закрила угоду Мордашова до моменту, коли він потрапив під санкції - про це свідчать, зокрема, документи для підпису, які потрапили у витік даних.

Куш Амін, юрист Transparency International, каже, що листи і файли вказують на ймовірність того, що PwC Cyprus працювала на Мордашова після того, як Брюссель ввів проти нього санкції.

"Угода потребує подальшого розслідування, оскільки документи вказують на те, що її могли фіналізувати лише після публікації санкційного списку", - вважає Амін.

PwC Cyprus могла порушити санкції ЄС, працюючи над угодою навіть 28 лютого 2022 року. Європейський чиновник розповів партнерам OCCRP The Guardian і Paper Trail Media, що санкції набули чинності "в першу годину дня публікації" офіційного повідомлення. Це означає, що технічно санкції щодо Мордашова діяли вже весь день 28 лютого 2022 року - ймовірно, ні він сам, ні PwC не знали про це до вечора, коли ЄС випустив офіційну заяву.

Крім цього, PwC допомогла ще двом російським олігархам - Олександру Абрамову і Олександру Фролову - переоформити активи напередодні санкцій.

Того самого дня, коли Британія оголосила про санкційний список, в який потрапили і зазначені олігархи, співробітники PwC спробували терміново організувати трансфер 100 мільйонів доларів із кіпрської компанії, якою разом володіли Абрамов і Фролов, у їхню фірму на Британських Віргінських островах (БВО). Невідомо, чи було це спробою мінімізувати санкційні ризики, однак у такий спосіб кошти виявилися недоступними для влади ЄС і США.

США та ЄС не запроваджували санкцій проти Абрамова і Фролова. Бізнесмени не відповіли на запити про коментар.

Економічна правда