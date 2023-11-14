Всі розділи
Укр / Рус

Цифровий безвіз: Кабмін дозволив електронні підписи країн ЄС в Україні

Вівторок, 14 листопада 2023, 19:22 - Олексій Павлиш
 
фото: урядовий портал

Кабінет міеістрів підтримав постанову, яка, зокрема, дозволяє використовувати кваліфіковані електронні підписи країн ЄС в Україні. 

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Також ухвалена постанова дозволяє вносити до Довірчого списку іноземних надавачів електронних довірчих послуг.

"Це дасть змогу громадянам ЄС підписувати в Україні е-документи своїми е-підписами та надавати електронні довірчі послуги в нашій державі.

Реклама:

Такі зміни спростять електронну взаємодію з іноземними партнерами, зокрема, при веденні бізнесу. Крім того, посприяють повноцінному використанню українських е-підписів за кордоном та шерингу е-документів ЄС в Україні.

Ухвалення постанови також дозволяє укладати міжнародні договори про взаємне визнання електронних довірчих послуг з іншими країнами", - пояснили в міністерстві.

Економічна правда

Реклама:
Мінцифри ЄС
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Мінцифри планує впровадити допомогу "єПідтримка" на вивчення англійської мови 8 листопада 2023, 15:15
У "Дії" можна буде оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон 7 листопада 2023, 19:15
Німеччина надала Україні 700 тисяч євро на гранти для відновлення інтернету на деокупованих територіях 7 листопада 2023, 12:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті