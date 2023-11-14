Ланцюги виробництва в РФ ще не зруйновано, але кризові явища посилюються - Буданов

ГУР МОУ

Внутрішнє системне руйнування економіки в Росії наростає, але реальні проблеми росіяни відчують у 2025 році.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов у коментарі NV.

За його словами, поки що в РФ ще зберігається економічна стійкість. Ланцюги виробництва в РФ поки не зруйновані і здатні зберігатися ще не один рік.

"Так, ми спостерігаємо у них масштабну кризу палива, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15-20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу. Реальні проблеми вони відчують у 2025 році", - прогнозує Буданов.

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За словами Буданова, важливо слухати економістів, які моделюють ситуації, враховуючи безліч різноманітних даних.

"Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування", - зазначив Буданов.

"Станом на зараз, виходячи з наявних чинників, імовірність цього є. Але не забувайте, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також накладатимуться на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, з яким уже зіткнулися провідні аналітики світу", - заявив глава ГУР.

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Також Буданов відзначає втому від війни серед росіян, яка стрімко зростає. Це відбувається на тлі стрімкого скорочення населення, зокрема й чоловічого.

Хоча, на думку глави ГУР, якраз цей фактор не створить Путіну проблем із пошуком "гарматного м'яса" для війни.

Нагадуємо:

Росстат спрогнозував щорічне вимирання населення Росії зі швидкістю до понад 700 тисяч осіб на рік.

У 2023 році лише внаслідок природного убутку Росія втратить 600,7 тисячі осіб, у 2024 році - 675,1 тисячі, у 2025 році - 693,2 тисячі, у 2026-2027 роках - понад 700 тисяч. Потім природний спад почне нібито плавно сповільнюватися, вважають у Росстаті - до 652 тисяч - до 2030 року, 532 тисяч - до 2035 року, але залишиться вищим за 400 тисяч осіб на рік навіть до середини 2040-х років.