Лавренчук очолив наглядову раду Ощадбанку

Володимир Лавренчук фото: finclub

Оновлена наглядова рада Ощадбанку розпочала роботу - на своєму першому засіданні вона обрала головою колишнього голову правління "Райффайзен Банку", регіонального директора NEQSOL Holding Ukraine Володимира Лавренчука.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

"Володимир Лавренчук має 36 років досвіду в банківській сфері. З них 27 років - у топ-менеджменті найбільших державного (Ощадбанк) та іноземного ("Райффайзен Банк Аваль") банків. Під його керівництвом український банк "Аваль" було перетворено на повноцінного члена австрійської банківської сім’ї Райффайзен.

Починаючи з 2020 року він є керівником українського офісу NEQSOL Holding з фокусом на інвестиційну діяльність та управління портфелем активів та членом наглядової ради Vodafone Україна", - йдеться у заяві банку.

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Також з числа членів були обрані голови комітетів ради: комітету з питань ризиків та комплаєнсу - Елізабет Нельсон; комітету з питань аудиту - Хуан Енріке Перес Калот; комітету з питань призначень та винагород посадовим особам - Володимир Лавренчук; комітету з питань стратегії та трансформації - Олександр Роднянський.

Як повідомлялось у квітні, Кабмін призначив шістьох незалежних членів наглядової ради "Ощадбанку", четверо з яких є новими.

Новими членами наглядової ради є Міхал Крупінський, Володимир Лавренчук, Елізабет Нельсон та Філіп Хізлі. Ще два члени - Хуан Енріке Перес Калот та Антон Пятигін зберегли свої місця в наглядовій раді з попередньої каденції.

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До числа членів ради також входять три залежних члени: Юлія Пашко (від Комітету Верховної Ради), Роза Тапанова (від Кабміну) та Олександр Роднянський (від президента України).

Економічна правда