Іноземний бізнес виводить більше грошей з Китаю, ніж інвестує – BBC

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Іноземні компанії зараз виводять більше грошей з Китаю, ніж інвестують - уповільнення економіки Китаю, низькі процентні ставки та геополітична боротьба зі США викликали сумніви щодо економічного потенціалу країни.

Про це пише BBC.

"Цього тижня вся увага буде прикута до важливої зустрічі між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Джо Байденом.

Але бізнес, схоже, вже починає проявляти обережність", - підкреслює видання.

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"Занепокоєння щодо геополітичних ризиків, невизначеності внутрішньої політики та уповільнення зростання змушують компанії замислитися про альтернативні ринки", - заявив Нік Марро з Economist Intelligence Unit (EIU).

Так, з липня до вересня цього року - вперше з початку обліку у 1998 році - у Китаї зафіксували дефіцит іноземних інвестицій у розмірі 11,8 мільярда доларів. Це свідчить про те, що іноземні компанії не реінвестують свої прибутки в Китаї, а навпаки, виводять гроші з країни.

"Китай наразі стикається з уповільненням темпів зростання, і йому потрібно внести деякі корективи", - каже представник швейцарського виробника промислового обладнання Oerlikon, який минулого року вивів 250 млн франків (277 млн доларів) з Китаю.

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"У 2022 році ми були однією з перших компаній, яка відкрито повідомила, що ми очікуємо, що економічний спад у Китаї вплине на наш бізнес. Отже, ми завчасно почали впроваджувати дії та заходи для пом'якшення цих наслідків", - додав представник компанії.

За словами ВВС, цьогоріч багато компаній, як і Oerlikon, почали прислухатись до закликів диверсифікувати своє виробництво.

Одна з головних причин - зростання напруженості між Китаєм і США через нові експортні обмеження на сировину та технології, необхідні для виробництва мікросхем.

Також іноземний бізнес розглядає вплив відсоткових ставок. "Коли торік багато країн світу різко підвищили ставки, Китай цей тренд не підтримав.

Багато головних центробанків, зокрема Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк, підвищили ставки, щоб подолати інфляцію. Вища вартість запозичень, що обіцяє вищі доходи, також приваблює іноземний капітал.

Тим часом політики в Китаї скоротили вартість запозичень, щоб підтримати свою економіку та індустрію нерухомості. Цього року юань знецінився більш ніж на 5% відносно долара та євро", - пише видання.

За словами Торгово-промислової палати ЄС в Китаї, замість того, щоб реінвестувати прибутки в Китаї назад у країну, бізнес витрачає гроші.

"Ті, хто має надлишок готівки та доходів у Китаї, все частіше переводять ці кошти за кордон, де вони отримають вищу віддачу від інвестицій у порівнянні з інвестиціями у Китай", - резюмували в організації.

Економічна правда