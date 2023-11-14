Фірташ викупив у Льовочкіна частку "Інтера" та змінив керівництво телеканалу

Бізнесмен Дмитро Фірташ у липні 2023 року викупив частку Сергія Льовочкіна в ПрАТ "Телеканал Інтер" та змінив керівництво компанії в листопаді.

Про це повідомляється на сайті телеканалу та на сайті Group DF, передає liga.net.

Раніше Льовочкін був міноритарієм телеканалу, володіючи 20% у кіпрській GDF Media Limited (що на пару з K.H. Media Limited Валерія Хорошковського володіла 90% телеканалу) через Ovitilio Ltd.

У липні 2023 року Льовочкін "перестав бути ключовим учасником суб'єкта" внаслідок продажу 100% акцій Ovitilio Ltd на користь компанії Group DF Holdings Limited. Так, частка Фірташа в Інтері збільшилася з 53,4% до 59,5%.

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Структура власності телеканалу "Інтер" зараз має такий вигляд:

61% – ТОВ "Український медіа-проект" (порівну Дмитро Фірташ і Валерій Хорошковський);

29% – Group DF Holdings (Дмитро Фірташ);

10% – ТОВ "Пегас Телебачення" (Світлана Плужнікова).



14 листопада акціонери ПрАТ "Телеканал Інтер" змінили керівництво компанії.

Голову правління Катерину Шкуратову на посаді замінить Олександр Пилипець, який раніше був директором ТОВ "Національні інформаційні системи".

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Також відбулися зміни у наглядовій раді Інтера. Зокрема, з неї пішла Ганна Безлюдна, яка з 2015 року була представницею ТОВ "Український медіа-проект". Вона продовжить співпрацю з компанією на рівні Group DF media.

Головою наглядової ради телеканалу залишається Роберт Шетлер Джонс.